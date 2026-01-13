Interchangeable attachment universal for WB 130
Īpašības un ieguvumi
Mīksti caurspīdīgi sari
- Maiga, mīksta un efektīva tīrīšana.
Var izmantot praktiski visur
- Visām gludām virsmām, piemēram, krāsai, stiklam vai plastmasai.
Izvēles piederumi
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|113 x 113 x 46
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Ziemas dārzi
- Garāžas durvis
- Nodalījumu elementi
- Balkona apšuvums
- Palodzes