iSolar 400 Advanced
iSolar 400 birste, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Ar ūdeni darbināmā apaļā birste ar 400 mm darba platumu mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Ideāli piemērota arī izmantošanai uz paaugstinātām sistēmām.
Ar ūdeni darbināmā iSolar 400 apaļā birste ir izstrādāta darbam ar augstspiediena tīrīšanas ierīcēm, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Birste darbojas 400 mm darba platumā, un tā ir īpaši piemērota mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Pateicoties tās nelielajam svaram un vienkāršajai izmantošanai, ērti iespējams tīrīt pat paaugstinātas sistēmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|700 / 1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Savienošanas vītne
|M 18
|Diametrs (mm)
|400
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.6
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Pielietošanas veidi
- Solāro paneļu sistēmu tīrīšana
Piederumi
Atrast iSolar 400 Advanced rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.