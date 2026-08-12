iSolar 400 Advanced
Ar ūdeni darbināmā iSolar 400 apaļā birste (400 mm darba platums) ir izstrādāta darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu (tostarp paaugstinātu sistēmu) tīrīšanai.
Piederums augstspiediena tīrīšanas ierīcēm, kas darbojas 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos. iSolar 400 ir ar ūdeni darbināma apaļa birste ar 400 mm darba platumu. Tā ir īpaši piemērota mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai, jo tā ir viegla un vienkārši izmantojama. Tas nozīmē, ka ātri un ērti iespējams tīrīt pat paaugstinātas sistēmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|1100 / 1300
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Savienošanas vītne
|M 18
|Diametrs (mm)
|400
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.5
Pielietošanas veidi
- Solāro paneļu sistēmu tīrīšana
Piederumi
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