iSolar 800 Advanced
Ar ūdeni darbināma iSolar 800 birstes galva ar 800 mm darba platumu, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. Tā ir aprīkota ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu leņķa savienojumu. Paredzēta fotoelementu sistēmām.
“Saulainas” izredzes! Ar ūdeni darbināmā iSolar 800 birstes galva ar 800 mm darba platumu ir piemērota izmantošanai kopā ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām, kas darbojas 700-1000 l/h ūdens plūsmas apstākļos. iSolar 800 ir aprīkota ar divām pretējos virzienos rotējošām birstēm, un to paredzēts izmantot fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Pretējos virzienos rotējošās birstes līdzsvaro jebkurus šķērsspēkus, nodrošinot optimālu darbību, savukārt elastīgais leņķa savienojums uz birstes galvas atvieglo darbu. Tas nodrošina saru piekļaušanos virsmai, garantējot vienmērīgu tīrīšanu. Birstes galva ir izstrādāta tā, lai ar tās palīdzību varētu tīrīt plašas virsmas. Tā ir ideāli piemērota apjomīgu sistēmu tīrīšanai, piemēram, uz jumtiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|700 / 1000
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Savienošanas vītne
|M 18
|Diametrs (mm)
|800
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.5
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
Pielietošanas veidi
- Solāro paneļu sistēmu tīrīšana
Piederumi
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