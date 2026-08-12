iSolar 800 Advanced
Darbam 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos – ar ūdeni darbināma 800 mm iSolar birstes galva ar divām pretējos virzienos rotējošām apaļām birstēm un elastīgu leņķa savienojumu nodrošina vienmērīgu fotoelementu sistēmu tīrīšanu.
Tā ir izstrādāta darbam ar augstspiediena tīrīšanas ierīcēm, kas darbojas 1100-1300 l/h ūdens plūsmas apstākļos. iSolar 800 ir liels darba platums – 800 mm. Ar ūdeni darbināmā birstes galva ir aprīkota ar divām pretējos virzienos rotējošām birstēm, kuras līdzsvaro šķērsspēkus un atvieglo tīrīšanu. Elastīgais leņķa savienojums uz birstes galvas nodrošina arī vieglāku tīrīšanu un nepārtrauktu saru saskari ar visu virsmu. Tas nozīmē, ka fotoelementu sistēmas iespējams notīrīt nevainojami, nodrošināt konsekventu tīrīšanu. Pat ļoti lielas sistēmas, piemēram, uz šķūņu jumtiem bieži uzstādāmās sistēmas iespējams notīrīt pavisam ātri, jo ar šo ierīci iespējams tīrīt plašas virsmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Caurplūde (l/h)
|1100 / 1300
|Ieplūdes temperatūra (°C)
|maks. 40
|Savienošanas vītne
|M 18
|Diametrs (mm)
|800
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.7
Pielietošanas veidi
- Solāro paneļu sistēmu tīrīšana
Piederumi
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