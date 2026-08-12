Jaunākā modeļa augstspiediena pistole
Izturīga, augstas klases smidzināšanas pistole izmantošanai pārtikas rūpniecībā un rūpniecībā. Ļoti zems spiediena zudums – pat ar ūdens apjomiem līdz 2500 l/h.
Robust and durable high end trigger gun made of food-grade and seawater-resistant materials. Ideal for professional use, e.g. food industry. With optimised flow for low pressure loss at water flow rates of up to 2500 l/h. Connector for high-pressure hoses M 22 x 1.5.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9