Kombinētais tīrīšanas drānu komplekts
Augstas veiktspējas kopšanas drānas, flīžu drānas un mīkstas drānas komplekts. Izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu, var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4. Lieliski piemērots visu virsmu prasībām.
Optimāla tīrīšana: Kombinētais komplekts, kurā ietilpst tīrīšanas drāna, flīžu drāna un mīksta drāna, piedāvā pareizo produktu visām virsmām. Drānas var viegli piestiprināt pie vibrējošā un ar akumulatoru darbināmā tīrītāja KV 4, izmantojot āķa un cilpas stiprinājumu. Ar šo komplektu jūs notīriet vieglus un noturīgus netīrumus, kā arī jutīgas un izturīgas virsmas. Vēl viens ieguvums: drānas ir mazgājamas, tāpēc tās var atkal izmantot tūlīt pēc tīrīšanas.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša piestiprināšana un noņemšana
Mazgājams
- Var mazgāt 60°C temperatūrā un atkārtoti izmantot.
Īpašas salvetes
- Lieliski piemērots visām virsmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|261 x 106 x 12
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Pret skrāpējumiem noturīgas virsmas
- Jutīgu virsmu tīrīšanai