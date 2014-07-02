Komplekts no apaļām birstēm
Praktiskais komplekts no apaļām birstēm ir pieejams divās krāsās.
Practical round brush set in two colours for various uses. Brushes available in different colours for different uses. Different coloured brushes can be used in bathrooms, kitchens, etc. Flexible steam brushes ideal for use around the home.
Īpašības un ieguvumi
2 dažādas krāsas (melna, sarkana)
- Higiēnisks darbs dažādās pielietojuma jomās (sanitārā zona, virtuve, furnitūra utt.)
Augstas kvalitātes saru materiāls
- Viegla rupju netīrumu noņemšana
- Nav ātru saru nodiluma, ilgs kalpošanas laiks
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Notekūdeņu tīrīšana
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Krāni
- Tualete
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)