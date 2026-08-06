Koniska strūklas sprausla
Mazgājiet savu mājdzīvnieku ātri un vienkārši, izmantojot konisko strūklas sprauslu! To iespējams nostiprināt uz spiediena mazgāšanas ierīces pistoles, un tā nodrošina vieglu dušas strūklu.
Tā kā koniskā strūklas sprausla nodrošina ļoti vieglu dušas strūklu, tā ir īpaši piemērota mājdzīvnieku, piemēram, suņu mazgāšanai – pat tad, ja ir jānotīra tikai ķepas. Ierīce ir ideāli piemērota izmantošanai pēc suņa izvešanas pastaigā, pirms suņa nonākšanas automašīnā, mājā vai dzīvoklī. Sprausla rada zema spiediena strūklu (kas ir līdzvērtīga mājsaimniecībā izmantojamā ūdens krāna radītajai strūklai), tādēļ to pilnīgi droši var izmantot dzīvnieku mazgāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Koniskā strūklaPatīkami viegla dušas strūkla.
SaudzīgiJutīgu mājdzīvnieku un suņu mazgāšanai.
Uzstādīts uz pistolesVienkārša sprauslas nomaiņa
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|48 x 29 x 29
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieki, suņi