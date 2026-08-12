KV tīrīšanas drāniņas
Vienkārši un ģeniāli: tīrīšanas lupatiņa ar āķu-cilpu stiprinājumu palīdz bez piepūles notīrīt netīrumus no jebkura veida gludajām virsmām ar vibrējošo tīrītāju KV 4
Mazgājamā tīrīšanas drāniņa ir neticami viegli piestiprināma un noņemama no vibrējošā tīrītāja KV 4, jo to nodrošina āķu-cilpu stiprinājums. Tas nomaiņu padara vieglu un ērtu.
Īpašības un ieguvumi
Āķa un cilpas fiksēšana
- Ar āķa un cilpas stiprinājumu ir ārkārtīgi ātri un viegli nomainīt slaucīšanas lupatiņu.
Mazgājams
- Noslaukamais audums ir atkārtoti lietojams.
Piemērots KV 4
- Slaucīšanas lupata ir piemērota visu gludo virsmu tīrīšanai ar KV 4.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|110 x 265 x 20
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Gludās virsmas
- Logiem un stikla virsmām
- Spoguļi
- Flīzes
- Stikla galdi
- Sienu flīzes