Lielo frotē lupatiņu komplekts 5 gab.
Bez mezgliem, absorbējoša un nenolietojama: 5 ļoti platas augstas kvalitatātes kokvilnas drānas grīdai.
Bez pūkām, absorbējošas un izturīgas: 5 īpaši lielas augstas kvalitātes kokvilnas grīdas lupatas ir piemērotas lietošanai ar lielo grīdas instrumentu Kärcher tvaika tīrītājiem. Spēcīgas tvaika tīrītāja lupatas vienkāršai piestiprināšanai pie grīdas instrumenta. Flīžu, dabīgā akmens, linoleja un PVC grīdu tīrīšanai.
Īpašības un ieguvumi
Grīdas tīrīšanas lupata no augstas kvalitātes kokvilnas
- Netīrumi tiek noņemti bez piepūles un uzsūcas audumā
- Netīrumi tiek noņemti bez piepūles un uzsūcas audumā
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|480 x 270 x 5
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Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi