LMO 18-33 Battery asmens

Tikai pāris roku kustību, lai no augstvērtīga tērauda izgatavoto zāliena pļaujmašīnas asmeni uzstādītu LMO 18-33 Battery ierīcē. 33 cm griešanas platums nodrošina lielisku griezumu.

Nevainojamam zālienam nepieciešams nevainojams griezums, un tas iespējams vienīgi ar atbilstošajiem asmeņiem. LMO 18-33 Battery paredzētais zāliena pļaujmašīnas asmens ar 33 cm griešanas platumu nodrošina vēlamo griešanas augstumu pat visnepieejamākajās vietās dārzā. Tā kā augstvērtīgā tērauda asmens ir optimāli uzasināts, pēc pļaušanas nepaliek ne asi zāles stiebri, ne nevienmērīgs pļāvums. Ar akumulatoru darbināmā zāliena pļaujmašīna nodrošina stabilu un nevainojamu griezumu. Ja zāliena pļaujmašīnas asmeni nepieciešams nomainīt, tas paveicams tikai ar pāris roku kustībām, pagriežot vienu skrūvi, un darbu iespējams turpināt. Neatkarīgi no tā, vai tā ir pļava vai zāliens, Jūs varat izbaudīt svaigi pļautas zāles smaržu.

Īpašības un ieguvumi
Īpaši ass tērauda asmens
  • Augstvērtīga tērauda izmantošana nodrošina pļaušanu, neatstājot asus zāles stiebrus.
Vienkārša asmens nomaiņa
  • Pāris rokas kustības, pagriežot vienu skrūvi, un asmens ir nomainīts.
Efektīva forma
  • Pateicoties atjautīgajai asmens formai, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem.
Ideāli pielāgoti piederumi
  • Zāliena pļaujmašīnas asmens ir ideāli piemērots ar akumulatoru darbināmajai zāliena pļaujmašīnai LMO 18-33.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Pļaušanas platums (cm) 33
Krāsa melna
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 330 x 55 x 11
Pielietošanas veidi
  • Zāliens
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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