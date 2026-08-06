LMO 36-40 Battery asmens
Nekādu asu zāles stiebru vai nelīdzena pļāvuma – to garantē jaudīgais zāliena pļaujmašīnas tērauda asmens ar 40 cm griešanas platumu, kas paredzēts lietošanai kopā ar LMO 36-40 Battery.
Pļaujot zālienu, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem, pateicoties ar akumulatoru darbināmās zāliena pļaujmašīnas asmens atjautīgajai formai – lieliska diena dārza darbiem! To nodrošina ārkārtīgi asie 36-40 Battery tērauda asmeņi, kas neatstāj asus zāles stiebrus un nerada nevienmērīgu pļāvumu. Pateicoties 40 cm griešanas augstumam, šie asmeņi nodrošina griešanu vēlamajā augstumā, tādējādi nodrošinot skatam tīkamu zālienu. Zāliena pļaujmašīnas asmeni iespējams nomainīt ar pāris ātrām un vienkāršām rokas kustībām, pagriežot attiecīgo skrūvi.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ass tērauda asmens
- Augstvērtīga tērauda izmantošana nodrošina pļaušanu, neatstājot asus zāles stiebrus.
Vienkārša asmens nomaiņa
- Pāris rokas kustības, pagriežot vienu skrūvi, un asmens ir nomainīts.
Efektīva forma
- Pateicoties atjautīgajai asmens formai, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem.
Ideāli pielāgoti piederumi
- Zāliena pļaujmašīnas asmens ir ideāli piemērots ar akumulatoru darbināmajai zāliena pļaujmašīnai LMO 36-40.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pļaušanas platums (cm)
|40
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 52 x 17
Pielietošanas veidi
- Zāliens