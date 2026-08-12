LMO 36-46 Battery asmens
Pateicoties 46 cm griešanas platumam, LMO 36-46 Battery zāliena pļaujmašīnas asmens nodrošina nevainojamu griešanu, neradot asmens nodilumu vai nevienmērīgumu pļāvumu.
Īpaši asie ar akumulatoru darbināmās 36-46 Battery zāliena pļaujmašīnas tērauda asmeņi nodrošina platu un nevainojamu griezumu: 46 cm griešanas platums ar regulējamu griešanas augstumu un nekādu nelīdzenu stiebru. Zāliena pļaujmašīnas asmeņi ir ne tikai asi, bet arī formas ziņā izstrādāti tā, lai masa nonāktu atkritumu tvertnē bez jebkādiem atlikumiem bez nepieciešamības veikt turpmāku piegrābšanu. Zāliena pļaujmašīnas asmeņus iespējams viegli nomainīt tikai ar pāris rokas kustībām, pagriežot attiecīgo skrūvi.
Īpašības un ieguvumi
Īpaši ass tērauda asmens
- Augstvērtīga tērauda izmantošana nodrošina vienmērīgu pļāvumu.
Vienkārša asmens nomaiņa
- Pāris rokas kustības, pagriežot vienu skrūvi, un asmens ir nomainīts.
Efektīva forma
- Pateicoties atjautīgajai asmens formai, masa nonāk tvertnē bez jebkādiem atlikumiem.
Ideāli pielāgoti piederumi
- Zāliena pļaujmašīnas asmens ir ideāli piemērots ar akumulatoru darbināmajai zāliena pļaujmašīnai LMO 36-46.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pļaušanas platums (cm)
|46
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|460 x 53 x 15
Pielietošanas veidi
- Zāliens