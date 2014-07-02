Lokanā smidzinātāja caurule, 1050 mm
1050 mm elastīga caurule ar maināmu liekumu no 20° līdz 140°, ideāla grūti aizsniedzamu vietu, piemēram, noteku, tīrīšanai.
1050 mm flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e.g. gutters, car roofs, underbodies or wheel arches.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (mm)
|1050
|Temperatūra (°C)
|maks. 150
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
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