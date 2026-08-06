LTR 36 Battery spole
Pateicoties savītajai griezēja auklai un automātiskajai auklas padeves kontrolei, 36 V Kärcher Battery Power zāliena griezējam paredzētā spole ar vāku ir ideāls darbarīks, ko iespējams izmantot grūti pieejamās vietās dārzā.
Ja krūmi vai siena kļūst par šķērsli, pļaušanas laikā neiztikt bez parocīgas un jaudīgas ierīces – Kärcher zāliena griezēja. Zāliena pļaušana grūti pieejamās vietās augsnes līmenī tiek veikta ar zāliena griezēju. Spole ar praktisko vāku nodrošina stabilu un vienmērīgu griezumu, un tā ir piemērota izmantošanai kopā ar visiem 36 V Kärcher Battery Power zāliena griezējiem. Pļaušana ar savīto auklu ir precīza un stabila, jo tā pastāvīgi tiek pielāgota spolei ar automātisko auklas padevi. Tādējādi vienmēr tiek garantēts nevainojams griezums – arī garākos laika intervālos. Pie pārējām priekšrocībām pieskaitāma klusā darbība un spoles vienkāršā nomaiņa ar pāris rokas kustībām bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Īpašības un ieguvumi
Vītā aukla
- Precizitāte, klusa darbība un stabilitāte – to visu garantē vītā aukla.
Automātiska auklas padeve
- Aukla automātiski tiek pielāgota, tādējādi vienmēr nodrošinot nevainojamu auklas garumu.
Spoli iespējams nomainīt bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
- Spoli iespējams nomainīt ar pāris rokas kustībām bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.
Praktisks vāks
- Līdzās spolei piegādes komplektā ietilpst arī atbilstošais vāks.
Pielāgojama izmantošana
- Ar izturīgo griešanas auklu bez liekas piepūles iespējams piekļūt grūti pieejamām vietām dārzā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Trimmera auklas resnums (mm)
|2
|Auklas garums spolē (m)
|3.4
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|75 x 75 x 34
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem