LTR Battery zāliena griezēja asmens dubultā iepakojumā
Vai nekontrolēta zāliena augšana Jūsu dārzā ir izteikta tieši grūti pieejamās vietās? Ne tad, ja Jūs izmantosiet zāliena griezēju ar dubulto asmeni, kas ir savietojams ar visiem 18 V un 36 V Kärcher Battery zāliena griezējiem.
Zem krūmiem aug sūnas, dārzā zeļ nezāles, un zem krūmiem nekontrolēti aug zāliens, taču tagad ir pienācis brīdis to visu vērst par labu. Šādu laikietilpīgu darbu vislabāk iespējams paveikt ar augstas kvalitātes zāliena griezējiem, kas ir aprīkoti ar dubulto asmeni dubultiepakojumā un kuri ir piemēroti izmantošanai ar akumulatoru darbināmajos 18 V un 36 V Kärcher zāliena griezējos. Nekontrolēti augošu zālienu, sūnas un nezāles iespējams pļaut arī tajās vietās dārzā, kurām ar zāliena pļaujmašīnu ir grūti piekļūt.
Īpašības un ieguvumi
Plašs pielietojums
- Pat izteikti nekontrolēti augošu zālienu iespējams nopļaut, izmantojot izturīgus zāliena griezējus.
Zāliena griezējs ar dubultu asmeni
- Efektīvs griezums, pateicoties zāliena griezējam ar dubulto asmeni.
- Ar aso asmeņu palīdzību iespējams precīzi izgriezt formas un malas.
Zāliena griezēja asmens nomaiņa bez nepieciešamības izmantot darbarīkus
- Jauna zāliena griezēja asmens uzstādīšana tikai ar pāris rokas kustībām.
Praktisks dubultiepakojums
- Piegādes komplektā ietilpst zāliena griezējs ar 2 dubultajiem asmeņiem no izturīgas plastmasas.
Ideāli pielāgoti piederumi
- Ideāli piemērots izmantošanai kopā ar Kärcher 18 V un 36 V akumulatora zāliena griezējiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Asmeņu skaits
|2
|Pļaušanas platums (cm)
|23
|Krāsa
|Pelēks
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|115 x 75 x 36
Pielietošanas veidi
- Zāliens
- Zāliena robežas, piemēram, ar puķu dobēm un dārza celiņiem