Lupatiņu komplekts RCV3
Optimālam tīrīšanas rezultātam: Augstas kvalitātes mikrošķiedras lupatiņu komplekts cietu virsmu mitrai uzkopšanai ar robotizēto putekļu sūcēju RCV 3.
Komplektā ir 3 slaucīšanas lupatiņas RCV 3 robotizētajam putekļsūcējam. Ja ierīce tiek darbināta tīrīšanas režīmā, augstas kvalitātes mikrošķiedras lupatiņas nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visām cietajām virsmām, piemēram, flīzes, lamināts, koka grīdas, PVC vai linolejs. Viegli, piekaltuši netīrumi tiek noslaucīti, un putekļi ir labi piesaistīti papildus putekļsūcējam. Drānu nomaiņa ir ārkārtīgi vienkārša, pateicoties velcro stiprinājumam.
Īpašības un ieguvumi
Lupatiņa ar velcro stiprinājumu
- Viegla piestiprināšana un noņemšana pateicoties velcro stiprinājumam
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|150 x 60 x 83
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH