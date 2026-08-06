Maināms akumulators 18V 5,0A
18 V/5.0 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 18 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs.
Aprīkots ar litija jonu šūnām, akumulators nodrošina vienmērīgu veiktspēju. Šūnas arī novērš akumulatora pašizlādi, kā arī jaudas zudumu biežas daļējas izlādes dēļ (atmiņas efekts). Turklāt atlikušais darbības laiks, uzlādes līmenis un akumulatora jauda tiek nepārtraukti parādīta integrētajā LCD displejā, izmantojot inovatīvu reāllaika tehnoloģiju. 18 V / 5,0 Ah akumulators ir piemērots lietošanai visās ierīcēs ar 18 V Kärcher akumulatora platformu.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva reāllaika tehnoloģijaIntegrētais LCD displejs visu laiku parāda atlikušo darbības laiku, uzlādes laiku un uzlādes stāvokli.
18 V Kärcher akumulatora platformaLietošanai visās 18 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Lietošanai ar visām 18 V Kärcher Battery Power+ akumulatoru platformas ierīcēm.
Jaudīgas litija jonu šūnasLitija jonu akumulators garantē vienmērīgu jaudu, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
- Pagarina šūnu kalpošanas laiku.
IPX 5 vērtējums - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
- Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
- Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
- Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Izturīgs korpuss
- Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Enerģija (Wh)
|90
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|134 x 88 x 73
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