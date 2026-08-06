Maināms akumulators 36V 5,0
36 V/5.0 Ah Battery Power maināms akumulators ar inovatīvu reāllaika tehnoloģiju, ieskaitot LCD displeju, lai parādītu akumulatora uzlādes līmeni. Piemērots lietošanai visās Kärcher 36 V Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs.
Kāpēc pirkt daudzus, ja pietiek ar vienu: Kärcher 36 V/5,0 Ah akumulatora maiņstrāvas akumulatoru var izmantot visās 36 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Tas ļaus izvairīties no vairāku akumulatoru pirkšanas. Akumulators darbojas konsekventi ar litija jonu šūnām. Arī akumulatora pašizlāde un jaudas zudums biežas daļējas izlādes dēļ (atmiņas efekts) nesagādās raizes. Inovatīvā reālāllaika tehnoloģija ar integrētu LCD displeju īsumā parāda atlikušo darbības laiku, uzlādes statusu un akumulatora ietilpību. Pateicoties patīkama pieskāriena korpusa elementiem, akumulators neslīd pat uz gludām vai slīpām virsmām.
Īpašības un ieguvumi
Inovatīva reāllaika tehnoloģijaIntegrētais LCD displejs visu laiku parāda atlikušo darbības laiku, uzlādes laiku un uzlādes stāvokli.
36 V Kärcher akumulatora platformaLietošanai visās 36 V Kärcher Battery Power akumulatoru platformas ierīcēs. Lietošanai ar visām 36 V Kärcher Battery Power+ akumulatoru platformas ierīcēm.
Jaudīgas litija jonu šūnasLitija jonu akumulators garantē vienmērīgu jaudu, vienlaikus novēršot pašizlādi un atmiņas efektu.
Automātiskais uzglabāšanas režīms
- Pagarina šūnu kalpošanas laiku
IPX 5 vērtējums - aizsargāts pret ūdens strūklām no visiem virzieniem
- Uzticama aizsardzība darbos, kuros izmanto ūdens strūklas.
Efektīva temperatūras vadība
- Augsta veiktspēja, pateicoties efektīvai siltuma buferēšanai un inteliģentai akumulatora pārvaldībai.
Inteliģenta šūnu uzraudzība
- Aizsargā akumulatoru no pārslodzes, pārkaršanas un pilnīgas izlādes.
Izturīgs korpuss
- Kärcher akumulatora korpusi ir ārkārtīgi izturīgi pret triecieniem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Baterijas platforma
|36 V baterijas platforma
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|36
|Kapacitāte (Ah)
|5
|Enerģija (Wh)
|180
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|134 x 88 x 118
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