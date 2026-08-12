Maiņas filtrs Hy-Protect-Filter
Hy-Protect ultrafiltrs ir mūsu Kärcher WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepcijas trešais filtra posms.
Hy-Protect ultrafiltrs droši aiztur baktērijas, vīrusus un arī mikroplastmasu līdz daļiņu izmēram > 0,1 µm. Ultrafiltrs ir Kärcher WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepcijas trešais filtra posms.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pielietošanas veidi
- Dzeramais ūdens