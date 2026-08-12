Maiņas filtrs Post-Protect-Filter
Post-Protect filtrs ir mūsu WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepcijas ceturtais filtra posms un nodrošina patīkamu garšu.
Post-Protect filtrs ir izgatavots no graudainas aktīvās ogles un noslēdz mūsu WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepciju, noņemot pēdējos atlikušos piemaisījumus un svešķermeņus, kas var negatīvi ietekmēt garšu. Rezultāts ir tīrs un svaigs ūdens optimālam dzeršanas priekam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pielietošanas veidi
- Dzeramais ūdens