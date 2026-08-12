Maiņas filtrs Pre-Pure-Filter
Pre-Pure filtrs veido mūsu Kärcher WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepcijas pirmo un otro filtra pakāpi.
Pre-Pure filtrs ir polipropilēna filtra un aktīvās ogles filtra kombinācija, un tas uzticami aiztur ūdenī esošās lielākas daļiņas līdz > 5 µm, smagos metālus, kā arī hloru. Pre-Pure filtrs veido Kärcher WPC 120 UF ūdens filtru sistēmas četrpakāpju filtra koncepcijas pirmo un otro posmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars bez piederumiem (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|71 x 71 x 272
Pielietošanas veidi
- Dzeramais ūdens