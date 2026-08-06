Mainīga leņķa sprausla, 050
Maināma leņķa uzgalis smidzināšanas leņķa regulēšanai no 0° līdz 90°. Vienkāršai regulēšanai, piemērots visu veidu netīrumiem un virsmām.
Kärcher variable angle nozzle for high-pressure jet spray angle adjustment between 0° and 90°. For easy adjustment to all kinds of soiling and surfaces.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sprauslas izmērs ( )
|50
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
Saderīgās iekārtas
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