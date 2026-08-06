Mājdzīvnieku kažoka susināšanas dvielis
Īpaša mikrošķiedras drāniņa suņa kažoka nosusināšanai. Tā uzsūc lielu daudzumu ūdens un novērš nepatīkamus aromātus.
Šī augstās kvalitātes mikrošķiedras drāniņa ir paredzēta suņu un kaķu kažoku nosusināšanai pēc tīrīšanas un mazgāšanas. Mikrošķiedra absorbē lielu daudzumu mitruma, tādēļ šis materiāls ir īpaši piemērots dzīvniekiem. Pēc drāniņas izmantošanas tiek novērsta nepatīkamā aromāta veidošanās un drāniņa ātri izžūst. Tā kā tās izmēri ir 100 x 40 cm, tā ir pietiekami liela, lai nosusinātu lielu suņu un citu lielu dzīvnieku kažoku.
Īpašības un ieguvumi
Īpaša mikrošķiedras drāna
- Mājdzīvnieku kažoka nosusināšanai pēc mazgāšanas.
Mikrošķiedra
- Absorbē lielu daudzumu mitruma un nerada nepatīkamus aromātus.
Mīksts
- Ērti mājdzīvniekam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|80 % Poliesters, 20% Poliamīds
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1000 x 600 x 5
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieki, suņi