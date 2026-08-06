Mājdzīvnieku kažoka susināšanas dvielis

Īpaša mikrošķiedras drāniņa suņa kažoka nosusināšanai. Tā uzsūc lielu daudzumu ūdens un novērš nepatīkamus aromātus.

Šī augstās kvalitātes mikrošķiedras drāniņa ir paredzēta suņu un kaķu kažoku nosusināšanai pēc tīrīšanas un mazgāšanas. Mikrošķiedra absorbē lielu daudzumu mitruma, tādēļ šis materiāls ir īpaši piemērots dzīvniekiem. Pēc drāniņas izmantošanas tiek novērsta nepatīkamā aromāta veidošanās un drāniņa ātri izžūst. Tā kā tās izmēri ir 100 x 40 cm, tā ir pietiekami liela, lai nosusinātu lielu suņu un citu lielu dzīvnieku kažoku.

Īpašības un ieguvumi
Īpaša mikrošķiedras drāna
  • Mājdzīvnieku kažoka nosusināšanai pēc mazgāšanas.
Mikrošķiedra
  • Absorbē lielu daudzumu mitruma un nerada nepatīkamus aromātus.
Mīksts
  • Ērti mājdzīvniekam.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Auduma šķiedru kompozīts 80 % Poliesters, 20% Poliamīds
Krāsa antracīta
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 1000 x 600 x 5
Pielietošanas veidi
  • Mājdzīvnieki, suņi
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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