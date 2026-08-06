Mājdzīvnieku kažoka tīrīšanas birste
Efektīvai dzīvnieku kažoka tīrīšanai – ar kažoka tīrīšanas birsti no kažoka iespējams iztīrīt pat visnoturīgākos netīrumus.
Ar kažoka tīrīšanas birsti no dzīvnieka kažoka viegli iespējams iztīrīt noturīgus netīrumus. Patīkami mīkstais gumijas materiāls ir elastīgs un pielāgojas dzīvnieka ķermeņa formai. Nerūsošā tērauda zari ar uzgaļiem rada dzīvniekam patīkamu sajūtu. Turklāt rokas stiprinājuma saiti iespējams pielāgot atkarībā no ierīces lietotāja.
Īpašības un ieguvumi
Mājdzīvnieku tīrīšanas birste
- Iztīra noturīgus netīrumus no dzīvnieka kažoka.
Nerūsoša tērauda zari ar uzgaļiem
- Ērti mājdzīvniekam.
Regulējama rokas stiprinājuma saite
- Pielāgojams atkarībā no ierīces lietotāja.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|131 x 83 x 50
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieki, suņi