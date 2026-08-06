Mājdzīvnieku tīrīšanas komplekts
Mājdzīvnieku tīrīšanas komplekts droši noņem dzīvnieku spalvas.
Īpašais mājdzīvnieku tīrīšanas komplekts padara tīrīšanu vēl vieglāku un ērtāku: komplektā iekļautā elastīgā un izvelkamā šļūtene nodrošina maksimālu pārvietošanās brīvību. Komplektā iekļautajai mājdzīvnieku matu sukai ir īpaši mīksta gumijas virsma. Tādā veidā jūs ne tikai droši noņemat spalvas, bet arī palutināt savu pūkaino draugu ar jauku masāžu.
Īpašības un ieguvumi
Šis komplekts ir lieliski piemērots mājdzīvnieku spalvu noņemšanai
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.7
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|415 x 100 x 43
Pielietošanas veidi
- Mājdzīvnieku spalvas