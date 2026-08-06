Microfiber floor cover set EasyFix Mini
Lupatu var mainīt, nesaskaroties ar netīrumiem: augstas kvalitātes EasyFix Mini mikrošķiedras grīdas lupatas. Pateicoties āķu un cilpu sistēmai, to ir viegli un ātri piestiprināt un noņemt no tvaika tīrītāja EasyFix Mini grīdas sprauslas.
Mikrošķiedras grīdas lupatas EasyFix Mini komplektā ietilpst divas ļoti absorbējošas, izturīgas grīdas tīrīšanas lupatas, kas izgatavotas no augstas kvalitātes mikrošķiedras EasyFix Mini grīdas sprauslai. Lai iegūtu izcilus, higiēniskus tīrīšanas rezultātus uz cietām grīdām - stūri un malas tiek iztīrīti bez piepūles. Pateicoties āķa un cilpas sistēmai, mikrošķiedras grīdas lupatu var ātri un viegli piestiprināt pie tvaika tīrītāja grīdas sprauslas: vienkārši uzspiediet grīdas tīrīšanas lupatu uz grīdas sprauslas EasyFix, un tā ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas mikrošķiedras grīdas lupatu var noņemt no grīdas sprauslas EasyFix bez saskares ar netīrumiem: vienkārši uzkāpiet uz lupatas pamatnes siksnas un pavelciet grīdas sprauslu uz augšu.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drānas piestiprināšana grīdas uzkopšanas sprauslai, to vienkārši piespiežot.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Siksna uz grīdas tīrāmās drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|273 x 112 x 16
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)