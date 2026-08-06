Microfibre cloth
Izmantojot augstas kvalitātes flīsa mikrošķiedras audumu, notīrītos priekšmetus pirms uzglabāšanas var izžāvēt.
Ātri žūstošā mikrošķiedras drāna ir ļoti absorbējoša un spēj absorbēt lielu daudzumu mitruma un šķidruma. Tai ir patīkama pūkaina tekstūra, kas aizsargā maigas virsmas. Tās izmērs ir 40 × 40 cm, un tā ir lieliski piemērota arī velosipēdu nosusināšanai pirms uzglabāšanas.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes flīsa mikrošķiedras audums
- Notīrītu priekšmetu žāvēšanai pirms to uzglabāšanas.
Mikrošķiedra
- Absorbē lielu daudzumu ūdens un ātri izžūst.
Filcīgs
- Aizsargā virsmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|80 % Poliesters, 20% Poliamīds
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 400 x 4
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Bērnu ratiņi
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.