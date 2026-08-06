Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se
EasyFix abrazīvās grīdas tīrīšanas lupatas noņem pat noturīgus traipus no skrāpējumiem izturīgām akmens grīdām. Āķa un cilpas sistēma ļauj viegli piestiprināt un noņemt lupatu bez saskares ar netīrumiem.
Ar EasyFix abrazīvo grīdas tīrīšanas lupatu komplektu visi traipi pazūd no skrāpējumiem izturīgām akmens grīdām. Komplektā ietilpst 2 ļoti absorbējošas, mikrošķiedras grīdas tīrīšanas lupatas, kas nodrošina izcilus un higiēniskus tīrīšanas rezultātus. Grīdas tīrīšanas lupatas ir vienkārši piestiprinātas pie EasyFix tvaika tīrītāja grīdas sprauslas ar āķa un cilpas sistēmu, un pēc tam darbu var sākt ar garantētu tīrīšanu visos stūros un malās. Īpaši ērta iezīme ir izturīgas grīdas tīrīšanas lupatas atdalīšana no grīdas sprauslas bez jebkādas saskares ar netīrumiem: šim nolūkam vienkārši uzkāpiet uz audumam piestiprinātās pamatnes siksnas un pavelciet grīdas sprauslu prom un uz augšu. Pēc tam lupatas var izmazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drānas piestiprināšana grīdas uzkopšanas sprauslai, to vienkārši piespiežot.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|100% poliesters
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Saderīgās iekārtas
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
Pielietošanas veidi
- Akmens grīdas
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes