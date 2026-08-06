Microfibre floor cloths EasyFix (2-er Se
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes mikrošķiedraIespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēmaVienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt. Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānasNekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu! Ja vēlaties nošķirt atsevišķu drāniņu pielietojumu , piemēram, virtuvei un vannasistabai, to iespējams atzīmēt laukumā uz kājas saites.
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 140 x 10
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes