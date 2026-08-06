Mikrošķiedras drāniņas (2 gab. komplekts)
Drāniņas var mainīt bez saskares ar netīrumiem: augstas kvalitātes EasyFix mikrošķiedras grīdas drāniņas. Pateicoties āķa un cilpas sistēmai, to ir viegli un ātri piestiprināt un noņemt no EasyFix tvaika tīrītāja grīdas sprauslas.
Mikrošķiedras grīdas tīrīšanas drānu komplekts EasyFix ietver divas ļoti absorbējošas, izturīgas grīdas drānas no augstas kvalitātes mikrošķiedras grīdas sprauslai EasyFix. Lai iegūtu izcilus, higiēniskus tīrīšanas rezultātus uz cietām grīdām - stūri un malas tiek iztīrīti bez piepūles. Pateicoties āķa un cilpas sistēmai, mikrošķiedras grīdas drānu var ātri un viegli piestiprināt pie tvaika tīrītāja grīdas sprauslas: vienkārši uzspiediet grīdas tīrīšanas drānu uz grīdas sprauslas EasyFix, un tā ir gatava lietošanai. Pēc tīrīšanas mikrošķiedras grīdas drānu var noņemt no grīdas sprauslas EasyFix bez saskares ar netīrumiem: vienkārši uzkāpiet uz drānas pamatnes siksnas un pavelciet grīdas sprauslu uz augšu.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drānas piestiprināšana grīdas uzkopšanas sprauslai, to vienkārši piespiežot.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Upright EasyFix *EU
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Sienu flīzes