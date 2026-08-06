Mikrošķiedras drāniņas

Komplekts ar diviem vāciņiem rokas sprauslai. Vāciņi ir izgatavoti no augstas kvalitātes mikrošķiedras - lai iegūtu labākos rezultātus, noņemot un savācot netīrumus.

Izmantojot abus komplektā iekļautos vākus, kas izgatavoti no augstas kvalitātes mikrošķiedras, izmantojot rokas sprauslu, netīrumus un taukus var noņemt un uztvert ar vēl labākiem rezultātiem. Lieliski piemērots īpaši smagiem un noturīgiem netīrumiem vannas istabās un virtuvēs. No plīts var noņemt pat spēcīgus netīrumus. Pateicoties integrētajai elastīgajai auklai, uzstādīšana uz rokas sprauslas un atkārtota noņemšana ir tīrais nieks. Turklāt aukla nodrošina vāka drošu noturēšanu uz rokas sprauslas tīrīšanas laikā.

Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
  • Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
  • Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Pārvalks ar elastīgu aploci
  • Vienkāršai pārvalka piestiprināšanai un noņemšanai.
  • Pārvalks tīrīšanas laikā nenoslīd.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa Balta
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.1
Izmēri (G x P x A) (mm) 195 x 95 x 30
Videos
Pielietošanas veidi
  • Vannasistabas/virtuves izlietne
  • Dušas kabīne, vanna
  • Darba virsmas virtuvē
  • Plīts virsmas
  • Tvaika nosūcēji
  • Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
  • Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
  • Nerūsējošais tērauds
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
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S. 10–15
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07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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