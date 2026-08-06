Mikrošķiedras drāniņas
Komplekts ar diviem vāciņiem rokas sprauslai. Vāciņi ir izgatavoti no augstas kvalitātes mikrošķiedras - lai iegūtu labākos rezultātus, noņemot un savācot netīrumus.
Izmantojot abus komplektā iekļautos vākus, kas izgatavoti no augstas kvalitātes mikrošķiedras, izmantojot rokas sprauslu, netīrumus un taukus var noņemt un uztvert ar vēl labākiem rezultātiem. Lieliski piemērots īpaši smagiem un noturīgiem netīrumiem vannas istabās un virtuvēs. No plīts var noņemt pat spēcīgus netīrumus. Pateicoties integrētajai elastīgajai auklai, uzstādīšana uz rokas sprauslas un atkārtota noņemšana ir tīrais nieks. Turklāt aukla nodrošina vāka drošu noturēšanu uz rokas sprauslas tīrīšanas laikā.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Pārvalks ar elastīgu aploci
- Vienkāršai pārvalka piestiprināšanai un noņemšanai.
- Pārvalks tīrīšanas laikā nenoslīd.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|195 x 95 x 30
Videos
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 2.600 CB
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium
Pielietošanas veidi
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Dušas kabīne, vanna
- Darba virsmas virtuvē
- Plīts virsmas
- Tvaika nosūcēji
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
- Nerūsējošais tērauds