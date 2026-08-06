Mikrošķiedras drānu komplekts
Mikrošķiedras drānu komplektā ir 1 drāna grīdai un 1 augstas kvalitātes mikrošķiedras drānas pārvalks rokas rīkam. Labākai netīrumu savākšanai.
Microfibre cloth set contains 1 floor cloth and 1 cover of high-quality microfibres for hand tool. For better dirt pick up and removal. Floor cloth suitable for use with standard and large floor tool for Kärcher steam cleaners. Place cover over hand tool to clean. For cleaning all tiled, natural stone, linoleum and PVC floors.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|200 x 125 x 45
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Sienu flīzes
- Dušas kabīne, vanna
- Plīts virsmas
- Tvaika nosūcēji
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Cietie grīdas segumi