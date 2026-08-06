Mikrošķiedras drānu komplekts lielajai apaļajai birstei
Divas mikrošķiedras drānas lielajai apaļajai birstei. Augstas kvalitātes mikrošķiedra labākai netīrumu noņemšanai un mirdzošam rezultātam, izmantojot lielo apaļo birsti.
Vēl labākai netīrumu un tauku šķīdināšanai un noņemšanai. Ideāli piemēroti īpaši grūti tīrāmiem un noturīgiem netīrumiem vannasistabās un virtuvēs. Bez liekas piepūles tiek noņemti pat visnoturīgākie nosēdumi uz plīts virsmām.
Īpašības un ieguvumi
Mīksts, augstas kvalitātes mikrošķiedras drānas lielajai apaļajai birstei
- Ideāli piemērotas, lai saudzīgi noņemtu ļoti noturīgus netīrumus no visām cietajām virsmām virtuvēs un vannasistabās.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Piemērotas mazgāšanai veļas mazgājamajā mašīnā 60 grādu temperatūrā. Neizmantot veļas mīkstinātāju!
Mīksts, augstas kvalitātes mikrošķiedras drānas lielajai apaļajai birstei
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|90 x 90 x 50
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Plīts virsmas
- Dušas kabīne, vanna
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
- Tvaika nosūcēji
- Nerūsējošais tērauds