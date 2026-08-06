Mikrošķiedras drānu komplekts vannasistabas tīrīšanai
Augstas kvalitātes mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānu komplektā tvaika tīrīšanai vannasistabās ir iekļautas divas augstas kvalitātes mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas, abrazīvs mikrošķiedras pārklājums manuālajai sprauslai un mikrošķiedras pulējamā drāna.
Nevainojama tīrība vannasistabā, izmantojot mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānu komplektu no kvalitatīvas mikrošķiedras vannasistabu uzkopšanai. Abas mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas, kas paredzētas grīdas uzkopšanas sprauslai EasyFix, nodrošina mirdzoši tīras vannasistabas grīdas. Turklāt, izmantojot āķa un cilpas sistēmu, tās ātri un vienkārši iespējams piestiprināt grīdas uzkopšanas sprauslai EasyFix un atkal noņemt, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Izmantojot abrazīvo mikrošķiedras pārklājumu manuālajai sprauslai, bez liekas piepūles iespējams noņemt pat visnoturīgākos kaļķakmens un ziepju nosēdumus, savukārt mikrošķiedras pulējamā drāna ļaus spoguļiem un citām līdzenajām virsmām laistīties kā jaunām.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Abrazīvs mikrošķiedras pārklājums manuālajai sprauslai ar abrazīvu un mīkstu mikrošķiedras materiālu.
- Optimāla kaļķakmens un ziepju nosēdumu noņemšana, pateicoties abrazīvajām šķiedrām.
- Optimāla netīrumu pacelšana, pateicoties mīkstajām mikrošķiedrām.
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Vienkāršai tīrīšanai kaktos, malās un grūti aizsniedzamās vietās.
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas drāna
- Pulēšana, neatstājot svītras
- Izcila ūdens uzsūkšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Auduma šķiedru kompozīts
|Lupatiņa pulēšanai: 70% Poliesters, 30 % Poliamīds
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Dušas kabīne, vanna
- Izlietnes
- Krāni
- Spoguļi