Mikrošķiedras drānu komplekts virtuves tīrīšanai
Mikrošķiedras drānu komplektā tvaika tīrīšanai virtuvē ir iekļautas divas augstas kvalitātes mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas, mikrošķiedras pārklājums manuālajai sprauslai un mikrošķiedras drāna nerūsošā tērauda virsmu tīrīšanai.
Augstas kvalitātes mikrošķiedras drānu komplekts optimālai tīrībai visā virtuvē. Abas mikrošķiedras grīdas uzkopšanas drānas, kas paredzētas grīdas uzkopšanas sprauslai EasyFix, nodrošina mirdzoši tīras virtuves grīdas. Izmantojot āķa un cilpas sistēmu, tās ātri un vienkārši iespējams piestiprināt grīdas uzkopšanas sprauslai EasyFix un atkal noņemt, nenonākot saskarē ar netīrumiem. Izmantojot mikrošķiedras pārklājumu manuālajai sprauslai, bez liekas piepūles iespējams noņemt pat visnoturīgākos netīrumus (piemēram, uz plīts virsmām), savukārt mikrošķiedras drāna nerūsošā tērauda virsmu tīrīšanai ļaus mirdzēt jebkurai nerūsošā tērauda virsmai.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Optimāla nosēdumu atmiekšķēšana un efektīva netīrumu notīrīšana, kas gādā par kvalitatīviem visu cieto grīdas segumu tīrīšanas rezultātiem.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Mikrošķiedras pārklājums ar elastīgu saiti
- Vienkāršai pārvalka piestiprināšanai un noņemšanai.
- Pārvalks tīrīšanas laikā nenoslīd.
Parocīgā āķu un cilpu sistēma
- Vienkārša grīdas uzkopšanas drāniņas piestiprināšana grīdas uzgalim, to vienkārši piespiežot tam klāt.
- Tīrīšanas laikā tiek novērsta paslīdēšana uz grīdas uzkopšanas drānas.
Pamatnes saite uz grīdas uzkopšanas drānas
- Nekādas saskares ar netīrumiem drāniņas nomaiņas laikā – vienkārši uzkāpiet uz pamatnes saites un paceliet grīdas uzkopšanas uzgali uz augšu!
Grīdas uzkopšanas drāniņa pārklāj grīdas uzgali no visām pusēm
- Kaktu, malu un grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai bez liekas piepūles
No augstas kvalitātes mikrošķiedras izgatavota drāna nerūsoša tērauda virsmu tīrīšanai
- Pulēšana, neatstājot svītras
- Izcila ūdens uzsūkšana
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|345 x 112 x 18
Saderīgās iekārtas
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Darba virsmas virtuvē
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Nerūsējošais tērauds
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
- Sienu flīzes