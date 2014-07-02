Mikrošķiedras rullītis, 300 mm
Pasaulē pirmais: mikrošķiedras rullītis, garums 300 mm. Apvieno lieliskās mikrošķiedras tīrīšanas īpašības un ruļļveida sukas tehnoloģijas sniegtās priekšrocības. Ideāls nelielu keramikas flīžu tīrīšanai.
This 300 mm long microfibre roller is a world first! It combines the excellent cleaning power of microfibres with the advantages of roller technology. Ideal for cleaning fine stoneware tiles - especially in combination with RM 743 detergent.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Gaiši zaļš
|Garums (mm)
|300
|Birstes materiāls
|Mikrošķiedra
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|330 x 75 x 70