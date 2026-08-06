Mikrošķierdas lupatiņas āra virsmām
Ideāli piemērota logu āra pusei - āra virsmām paredzētā mikrošķiedras lupatiņa ar āķu-cilpu stiprinājumu satur daudz abrazīvu šķiedru, kā arī komplektā ir skrāpītis noturīgiem netīrumiem.
Āķu-cilpu stiprināšanas sistēma ļauj viegli un ātri mikrošķiedras drāniņu gan piestiprināt smidzinātājpudelītei, gan nomainīt to. Tā kā drāniņa satur pietiekami daudz abrazīvu šķiedru, šī drāniņā ir īpaši piemērota loga ārpuses tīrīšanai. Komplektā esošais netīrumu skrāpītis ļauj noņemt no stikla pat noturīgākos netīrumus.
Īpašības un ieguvumi
Mikrošķiedras drāniņa loga ārpuses tīrīšanai
- Spožiem logiem bez svītrām.
āķa un cilpas stiprinājums
- Pateicoties āķa un cilpas stiprinājumu sistēmai, mikrošķiedras salveti var ļoti viegli un ātri nomainīt.
Netīrumu skrāpis
Piemērots WV izsmidzināmo pudeļu komplektam Extra (2.633-129.0)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|2
|Auduma šķiedru kompozīts
|70% poliesters; 30% poliamīds
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|70 x 275 x 30
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Logiem un stikla virsmām
- Flīzes
- Spoguļi
- Pat noturīgi netīrumi