Mīksta birste
Saudzīgi un rūpīgi notīra saudzīgi tīrāmās virsmas: Mīkstā birste ir ideāls piederums ierīcēm VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax.
Pateicoties mīkstajiem un saudzīgajiem sariem, mīkstā birste notīra uz ilgu laiku, neatstājot nekādas paliekas. Tā tika īpaši izstrādāta ierīcēm VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax. Birste izceļas ar savu platumu un slīpajiem, šaurajiem un ovālajiem sariem, tāpēc tā ir lieliski piemērota tīrīšanai, neatstājot nekādas pēdas, kā arī lielu, mazu un saudzīgi tīrāmu virsmu efektīvai attīrīšanai no putekļiem.
Īpašības un ieguvumi
Mīksti sari
- Tīrot saudzīgi tīrāmās virsmas, neatstāj nekādas pēdas.
Slīpi izvietoti sari
- Optimāla vietas izmantošana vienkāršai lielāku virsmu tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|410 x 45 x 55