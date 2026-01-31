Mīksts uzgalis
Kärcher uzgaļi cietajām grīdām, kas ir paredzēti ar akumulatoru darbināmajiem putekļsūcējiem bez maisa VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily un VC 7 Cordless yourMax, saudzīgi notīra arī saudzīgi tīrāmās cietās grīdas.
Pateicoties īpaši mīkstajam rullītim, cietās grīdas uzgalis rūpīgi notīra saudzīgi tīrāmās cietās grīdas, piemēram, parketu, laminātu, korķi, PVC, linoleju un flīzes, nodrošinot ilgstošu efektu. Tas tika īpaši izstrādāts ierīcēm VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily un VC 7 Cordless yourMax, šis uzgalis saudzīgi un vienmērīgi slīd pa grīdu. Vēl viena priekšrocība ir cietās grīdas uzgaļa lokanais savienojums, kas nodrošina izcilu manevrētspēju un ļoti labu piekļuvi zem mēbelēm. Pārējās praktiskās īpašības: Gaismas diodes uz grīdas uzgaļa padara netīrumus labāk pamanāmus, tādējādi nodrošina vēl rūpīgāku tīrīšanu.
Īpašības un ieguvumi
Mīksts rullītis saudzīgai tīrīšanai
- Saudzīgi tīrāmo grīdu aizsardzība.
LED putekļu labākai redzamībai
- Neredzamos putekļus var savākt ļoti efektīvi.
Elastīgs savienojums
- Lieliska manevrētspēja, ierīce viegli piekļūst grūti aizsniedzamām vietām, piemēram, zem mēbelēm.
Saudzīga aizsardzība pret triecieniem
- Netīrumu profils grīdas uzgaļa sānos aizsargā saudzīgi tīrāmās vietas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|265 x 113 x 255
Pielietošanas veidi
- Lakots parkets
- Korķa grīdas