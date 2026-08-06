Mitra un sausas grīdas sprausla Adv
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Platums (mm)
|360
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|360 x 220 x 90
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