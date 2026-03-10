MJ 145 Multi Jet trīs vienā MultijetFull Con

Viss vienā: Kärcher "trīs vienā" daudzstrūklas izsmidzinātājs augstspiediena tīrītājam K 5 Premium Full Control Plus (no 2017. gada) ar G 180 Q Full Control Plus pistoli.

Tagad jūs vienkārši nomaināt sprauslu, nevis visu smidzinātāju. "Trīs vienā" multistrūkla apvieno 3 izsmidzināšanas veidus un ļauj mainīt bezgalīgi regulējamu augstspiediena plakanu plūsmu, rotējošu sprauslu un tīrīšanas līdzekļa strūklu, vienkārši pagriežot izsmidzināšanas cauruli. Atbilstošo spiedienu var viegli noregulēt, izmantojot G 180 Q Full Control Plus pistoles pogas. Daudzfunkcionālā strūkla “3 vienā” ir visaugstākā līmeņa Kärcher augstspiediena tīrītājam K 5 Premium Full Control Plus no 2017. gada.

Īpašības un ieguvumi
Pilnīga kontrole abās rokās
  • Bezgalīgi maināma spiediena regulēšana ar viedo smidzināšanas pistoli.
Nekādas sarežģītas lancetes maiņas
  • Vienkārši pagrieziet izsmidzināšanas cauruli, lai izvēlētos pareizo strūklu.
Trīs izsmidzināšanas veidi vienā izsmidzinātājā
  • Tīrīšanas līdzekļa strūkla, rotējošā sprausla un bezgalīgi regulējama augstspiediena plakana plūsma - elastīgai darbībai.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 445 x 63 x 63

Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).

Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Motocikli un motorolleri
  • Visapkārt mājai un dārzam
  • Dārza un akmens sienas
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Sētas
