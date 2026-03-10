MJ 145 Multi Jet trīs vienā MultijetFull Con
Viss vienā: Kärcher "trīs vienā" daudzstrūklas izsmidzinātājs augstspiediena tīrītājam K 5 Premium Full Control Plus (no 2017. gada) ar G 180 Q Full Control Plus pistoli.
Tagad jūs vienkārši nomaināt sprauslu, nevis visu smidzinātāju. "Trīs vienā" multistrūkla apvieno 3 izsmidzināšanas veidus un ļauj mainīt bezgalīgi regulējamu augstspiediena plakanu plūsmu, rotējošu sprauslu un tīrīšanas līdzekļa strūklu, vienkārši pagriežot izsmidzināšanas cauruli. Atbilstošo spiedienu var viegli noregulēt, izmantojot G 180 Q Full Control Plus pistoles pogas. Daudzfunkcionālā strūkla “3 vienā” ir visaugstākā līmeņa Kärcher augstspiediena tīrītājam K 5 Premium Full Control Plus no 2017. gada.
Īpašības un ieguvumi
Pilnīga kontrole abās rokās
- Bezgalīgi maināma spiediena regulēšana ar viedo smidzināšanas pistoli.
Nekādas sarežģītas lancetes maiņas
- Vienkārši pagrieziet izsmidzināšanas cauruli, lai izvēlētos pareizo strūklu.
Trīs izsmidzināšanas veidi vienā izsmidzinātājā
- Tīrīšanas līdzekļa strūkla, rotējošā sprausla un bezgalīgi regulējama augstspiediena plakana plūsma - elastīgai darbībai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|445 x 63 x 63
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza un akmens sienas
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Sētas