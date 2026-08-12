MJ 24 5-in-1 Multi Jet

Daudzpusīga “pieci vienā” vairāku strūklu caurule, kas paredzēta KHB 5. Akumulators: MJ 24 Handheld ir aprīkota ar punktveida, plakanas, skalošanas, izsmidzināmās un tiešās strūklas sprauslu. Vienkārši regulējama, pagriežot sprauslas galvu.

Multi Jet Handheld apvieno piecus dažādus strūklu veidus vienā strūklas caurulē – punktveida strūklu, plakanu strūklu, skalošanas strūklu, izsmidzināmo strūklu un tiešo strūklu. Tādējādi vairāku strūklu caurule ir ideāli piemērota dažādiem mērķiem. Vienkārši pagrieziet sprauslas galvu, lai izvēlētos pareizo strūklu. Ar Quick Connect adapteri, kas atrodas starp sprauslas galvu un pagarinājuma cauruli, ātri un viegli iespējams pārslēgties uz kādu citu Handheld Cleaner piederumu tikai ar vienu roku. Pagarinājuma caurule nodrošina ergonomisku darbu, un, pateicoties attālumam, tiek nodrošināta ierīces aizsardzība pret izsmidzināto ūdeni. MJ 24 Handheld ir savietojams ar KHB 5 Battery spiediena mazgāšanas ierīci, kas ir darbināma ar akumulatoru.

Īpašības un ieguvumi
"Pieci vienā" strūklas caurule
  • Piecas dažādas strūklas vienā strūklas caurulē
Laika ietaupīšana
  • Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Tīrīšana un laistīšana – viss vienā
  • Nav nepieciešams nomainīt pret dārza šļūteni un izsmidzināšanas pistoli.
Punktveida strūkla
  • Salaiduma vietu, plaisu un šauru spraugu tīrīšana, kā arī netīrumu plankumu noņemšana.
Plakanā strūkla
  • Virsmu un priekšmetu tīrīšana.
Skalošanas strūkla
  • Izšķīdinātu netīrumu noskalošana.
Izsmidzināmā strūkla
  • Putekļu un putekšņu noņemšana no augiem, vienlaicīgi tos aplaistot.
Tiešā strūkla
  • Augu laistīšana.
Quick Connect adapteris
  • Vienkārša un ātra nomaiņa.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 423 x 58 x 60
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Velosipēdi
  • Dārza darbarīki un aprīkojums
  • Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
  • Puķupodi
  • Lapu tīrīšanai
  • Augu laistīšana
Atrast MJ 24 5-in-1 Multi Jet rezerves daļas

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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