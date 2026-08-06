MJ 4-in-1 K7
Īpašības un ieguvumi
25% svara samazinājums¹⁾
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 59 x 59
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
¹⁾ Salīdzinājumā ar iepriekšējās Kärcher MJ "trīs vienā" (3-in-1) daudzfunkcionālās strūklas caurules svaru.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Dārza un akmens sienas
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Sētas
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Visapkārt mājai un dārzam