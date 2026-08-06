Motorzāģis PSW 18-20 Battery
Zems vibrāciju līmenis un vienkārša nomaiņa – PSW 18-20 Battery teleskopiskā zāģa 20 cm asmens ķēde vienmēr nodrošinās augstas kvalitātes griezumu.
Ar akumulatoru darbināmā PSW 18-20 teleskopiskā zāģa 20 cm asmens ķēdi iespējams ātri un vienkārši piestiprināt, pateicoties vienkāršajai ķēdes nospriegošanas sistēmai. Tā vienmēr nodrošina optimālu griezumu, kā arī lielu izturību un daudzpusīgu pielietojumu. Iespaidīgs ir arī ķēdes zemais vibrāciju līmenis.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes ķēde
- Vienmēr nodrošiniet visaugstākās kvalitātes griezumu, izmantojot ar akumulatoru darbināmo Kärcher teleskopisko zāģi.
Ķēdes nomaiņa ir vienkārša
- Ķēdes nomaiņa bez liekas piepūles, izmantojot vienkāršu ķēdes nospriegošanas sistēmu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Sudraba
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|330 x 35 x 5
Pielietošanas veidi
- Zari