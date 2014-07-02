MP 180 Multi Power Jet, K 3-K 5
Daudzfunkcionāla strūkla ar 5 veidu strūklām: Tīrīšanas līdzekļa strūkla, HP ventilatora strūkla, rotējošā sprausla, zīmuļu strūkla un plaša pazemināta spiediena ventilatora strūkla. Piemēroto strūklu var izvēlēties, vienkārši pagriežot.
Daudzfunkcionālā strūkla piedāvā 5 veidu strūklu vienā izsmidzināšanas caurulē: tīrīšanas līdzekļa strūklu, HP ventilatora strūklu, rotācijas sprauslu, zīmuļu strūklu un plašu pazemināta spiediena ventilatora strūklu. Piemēroto strūklu var viegli izvēlēties pagriežot. Tas nozīmē, ka izsmidzināšanas caurules maiņa vairs nav laikietilpīga. Daudzfunkcionālā strūkla ir piemērota visiem Kärcher spiediena mazgātājiem K 3 līdz K 5. Daudzpusīgo ierīci var izmantot mājai, dārzam un automašīnai.
Īpašības un ieguvumi
5 izsmidzināšanas veidi
- 5 vienā: pieci dažādi izsmidzināšanas veidi vienā izsmidzinātājā.
- Nav nepieciešams nomainīt strūklas cauruli.
Ērti iegulst plaukstā
- Labāka vadāmība.
Nepārtraukta regulēšana
- Spiedienu var pielāgot tīrīšanas uzdevumam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Motocikli un motorolleri
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza un akmens sienas
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Sētas