Mucu tīrītājs BC 14/12
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Piedziņa
|Elektrisks
|Ietilpība (l/h)
|1400
|Ātrums (apgr./min.)
|62
|Spriegums (V)
|115 - 240
|Frekvence (Hz)
|50 - 60
|Temperatūra (°C)
|maks. 80
|Svars (kg)
|4.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1170
Saderīgās iekārtas
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
Atrast Mucu tīrītājs BC 14/12 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.