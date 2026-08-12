Multifunctional nozzle low-pressure
Īpašības un ieguvumi
Laika ietaupīšana
Tīrīšana un laistīšana – viss vienā
- Nav nepieciešams pāriet uz dārza šļūteni un smidzināšanas pistoli.
Plakanā strūkla
Punktveida strūkla
Izsmidzināmā strūkla
Tiešā strūkla
- Augu laistīšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|119 x 59 x 59
Pielietošanas veidi
- Velosipēdi
- Teltis, kempinga piederumi
- Mājdzīvnieki, suņi
- Apavi, pārgājienu zābaki
- Sporta ekipējums
- Bērnu ratiņi
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Bērnu rotaļlietas, bērnu bezpedāļu automašīnas, skrejriteņi u. c.
- Puķupodi