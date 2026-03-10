Nozzle parquet
Kärcher parketa sprausla ar mīkstiem sariem maigai parketa un citu jutīgu cieto grīdu tīrīšanai.
Parketa sprausla ar mīkstiem sariem īpaši rūpīgi attīra cietās grīdas, piemēram, parketu un laminātu, kā arī korķi, PVC, linoleju un flīzes.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher putekļsūcējiem un putekļu sūcējiem ar ūdens filtru
Mīksto saru birste no dabīgiem matiem (zirgu astri)
- Mīkstai un maigai tīrīšanai bez skrāpējumiem.
Elastīgs savienojums
- Lieliska manevrētspēja, ierīce viegli piekļūst grūti aizsniedzamām vietām, piemēram, zem mēbelēm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|301 x 175 x 54
Pielietošanas veidi
- Jutīgu virsmu tīrīšanai