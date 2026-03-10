Nozzle parquet

Kärcher parketa sprausla ar mīkstiem sariem maigai parketa un citu jutīgu cieto grīdu tīrīšanai.

Parketa sprausla ar mīkstiem sariem īpaši rūpīgi attīra cietās grīdas, piemēram, parketu un laminātu, kā arī korķi, PVC, linoleju un flīzes.

Īpašības un ieguvumi
Piemērots Kärcher putekļsūcējiem un putekļu sūcējiem ar ūdens filtru
Mīksto saru birste no dabīgiem matiem (zirgu astri)
  • Mīkstai un maigai tīrīšanai bez skrāpējumiem.
Elastīgs savienojums
  • Lieliska manevrētspēja, ierīce viegli piekļūst grūti aizsniedzamām vietām, piemēram, zem mēbelēm.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Daudzums (Gabals(i)) 1
Standarta nominālais platums (mm) 35
Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.4
Izmēri (G x P x A) (mm) 301 x 175 x 54
Pielietošanas veidi
  • Jutīgu virsmu tīrīšanai
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707
P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989
P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828
P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709
P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
+371 20 922 859
P.–Pk. 9–18
S. 10–15

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija